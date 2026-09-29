Антон Волошко сохранит пост спикера парламента Приморья

Президиум регионального политического совета «Единой России» рекомендовал кандидатуру Антона Волошко на пост председателя законодательного собрания региона. Он также выдвинут на пост руководителя фракции партии власти в парламенте Приморья.

«Считаю, что нам не нужно заново выстраивать то, что уже эффективно работало в предыдущем созыве. Антон Анатольевич продемонстрировал профессионализм, умение объединять депутатскую команду, слаженно взаимодействовать с органами исполнительной власти и партией, а главное — слышать людей», — объяснил кадровое решение секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В новом созыве парламента края в состав фракции «Единая Россия» войдут 32 из 40 депутатов. Еще пять мандатов получили представители КПРФ, по одному — ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей». В созыве 2021 года во фракцию «Единая Россия» входили 23 депутата, КПРФ — 14, по одному мандату получили представители ЛДПР, «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров.

Антон Волошко был избран спикером предыдущего созыва парламента Приморья в ноябре 2023 года после того, как ранее занимавший этот пост Александр Ролик стал сенатором. В январе текущего года господин Волошко возглавил также фракцию «Единая Россия».

Первое заседание заксобрания Приморья нового созыва состоится 30 сентября. Депутатам предстоит выбрать спикера, его заместителей, а также утвердить составы профильных комитетов и их председателей.

Алексей Чернышев, Владивосток