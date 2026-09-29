В Калифорнии застрелен топ-менеджер газеты The New York Times

В городе Дублин неподалеку от Сан-Франциско застрелен Джонатан Маккинзи, руководивший направлением инженерии и пользовательского опыта в сфере игр в газете The New York Times. Согласно данным местной полиции, преступление произошло днем 26 сентября, подозреваемыми являются родственники со стороны жены, а мотивом — судебная тяжба по делу о домашнем насилии и жестоком обращении с ребенком, сообщает сегодня NBC News.

Тело 40-летнего господина Маккинзи было обнаружено на территории местного спортивного комплекса. Мужчина скончался на месте от многочисленных огнестрельных ранений. Подозреваемые — 77-летние супруги Шоуюн Чжан и Шили Чен — арестованы и содержатся в тюрьме в ожидании предъявления обвинений.

Согласно судебным документам, Джонатан Маккинзи и его жена Кэндис Чжан находились в процессе бракоразводного разбирательства и спора об опеке над ребенком. В прошлом году судья удовлетворил ходатайство супруги о выдаче временного запретительного ордера против господина Маккинзи из-за обвинений в домашнем насилии.

Влад Никифоров