Папа римский призвал Европу пойти на уступки ради мира

Папа римский Лев XIV призвал руководство европейских стран проявить мужество в переговорах и согласиться пойти на уступки ради мира. При этом он сказал, что стремление к миру не следует путать с тем «наивной формой пацифизма». Мир, по его словам, невозможно сохранить без усилий, соразмерных угрожающим ему опасностям.

Лев XIV уточнил, что Европа должна «остерегаться иллюзии, будто ответом является перевооружение». «Сегодня мы должны спросить себя: действительно ли мы прилагаем созидательные усилия для продвижения мира во всем мире, или же мы просто пытаемся сдержать эскалацию и получше подготовиться к войнам, которые, как мы предполагаем, еще впереди?»,— сказал понтифик (цитата по Vatican News)

Папа римский заявил это на выступлении перед европейскими лидерами в Меце. Он назвал проходящий в Европе вооруженный конфликт бессмысленной бойней, которая каждый день уносит жизни мирных жителей. Также он призвал вспомнить основополагающие ценности ЕС, включая верховенство права и равенство всех людей. Его речь встретили овациями, передает Reuters.

На пресс-конференции по итогам визита папа римский также призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. «Церковь несет ответственность за продвижение этих ценностей, постоянно призывая лидеров — как России и Украины, так и других стран — объединяться, садиться за стол переговоров и вести диалог»,— сказал он.