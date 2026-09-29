Путин согласился проверить результаты КПРФ на выборах
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями партий, прошедших в Госдуму, отреагировал на сомнения лидера КПРФ Геннадия Зюганова относительно итогов голосования в отдельных субъектах России. Председатель коммунистов выразил недоумение набранными КПРФ показателями в некоторых регионах.
«Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то я согласен, надо все проверить»,— сказал Владимир Путин. «Правда, как вот мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было»,— добавил он.
Президент заверил, что при наличии сомнений итоги выборов будут изучены через специально сформированную комиссию или с помощью других доступных инструментов. «Мы посмотрим обязательно»,— сказал президент.
Проверка результатов не означает их автоматического пересмотра. Для изменения итогов необходимо доказать, что выявленные обстоятельства существенно повлияли на голосование и результаты выборов.
В 2021 году председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что с окончательным подведением итогов можно не торопиться, чтобы рассмотреть все жалобы. Такой порядок связывает возможное решение по итогам не с самим созданием комиссии, а с содержанием проверенных обращений и доказанным влиянием нарушений на результат.