Путин согласился проверить результаты КПРФ на выборах

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями партий, прошедших в Госдуму, отреагировал на сомнения лидера КПРФ Геннадия Зюганова относительно итогов голосования в отдельных субъектах России. Председатель коммунистов выразил недоумение набранными КПРФ показателями в некоторых регионах.

«Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то я согласен, надо все проверить»,— сказал Владимир Путин. «Правда, как вот мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было»,— добавил он.

Президент заверил, что при наличии сомнений итоги выборов будут изучены через специально сформированную комиссию или с помощью других доступных инструментов. «Мы посмотрим обязательно»,— сказал президент.