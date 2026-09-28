В одном из городов Сомали вспыхнули бои с применением авиации и дронов
В сомалийском городе Байдоа вспыхнули ожесточенные бои с применением истребителей и беспилотников, сообщает AFP. Город атаковали несколько тысяч вооруженных сторонников главы штата Юго-Западное Сомали Хасана Мохамеда Лафтагарина, которого центральные власти сместили с поста.
Несколько штатов Сомали не признают президента Хасана Шейха Махмуда. В марте 2026-го правительство направило войска, чтобы отстранить от должности главу одного из них — Хасана Мохамеда Лафтагарина. Тот несколько раз предпринимал попытки вернуть контроль над штатом и его центральным городом Байдоа.
Столкновение началось сегодня утром, когда город атаковали от 2 до 3 тыс. боевиков. По словам представителя армии центрального правительства, нападавшие вошли в город с нескольких направлений, используя начиненные взрывчаткой автомобили и беспилотники. «Национальная армия дала им отпор, нанесла серьезные потери и выбила их из города», — заявил военный.
Поддержку правительственным силам оказали истребители армии Турции, размещенные в стране, отмечает AFP. Центральные власти утверждают, что боевики действовали совместно с участниками террористической группировки «Аш-Шабаб». Представитель бывшего главы штата эти обвинения отверг.
Посольство России в Джибути, также ответственное за Сомали, заявило «РИА Новостям», что им не поступали официальные сообщения о пострадавших в Юго-Западном Сомали россиянах. «По данным посольства, в данном штате граждане России не проживают», — отметили дипломаты.
Участие Турции в поддержке федеральных сил опирается на оформленное в феврале 2024 года оборонное и экономическое сотрудничество с Сомали. Соглашение предусматривало, что турецкие военно-морские силы в течение десяти лет будут охранять территориальные воды страны.
Тот же документ включает сотрудничество в борьбе с терроризмом, внешними угрозами, пиратством и незаконным рыболовством. Поэтому турецкая военная помощь сомалийским властям связана не только с отдельным эпизодом вокруг Байдоа, но и с заранее закрепленным межгосударственным взаимодействием в сфере безопасности.