В одном из городов Сомали вспыхнули бои с применением авиации и дронов

В сомалийском городе Байдоа вспыхнули ожесточенные бои с применением истребителей и беспилотников, сообщает AFP. Город атаковали несколько тысяч вооруженных сторонников главы штата Юго-Западное Сомали Хасана Мохамеда Лафтагарина, которого центральные власти сместили с поста.

Несколько штатов Сомали не признают президента Хасана Шейха Махмуда. В марте 2026-го правительство направило войска, чтобы отстранить от должности главу одного из них — Хасана Мохамеда Лафтагарина. Тот несколько раз предпринимал попытки вернуть контроль над штатом и его центральным городом Байдоа.

Столкновение началось сегодня утром, когда город атаковали от 2 до 3 тыс. боевиков. По словам представителя армии центрального правительства, нападавшие вошли в город с нескольких направлений, используя начиненные взрывчаткой автомобили и беспилотники. «Национальная армия дала им отпор, нанесла серьезные потери и выбила их из города», — заявил военный.

Поддержку правительственным силам оказали истребители армии Турции, размещенные в стране, отмечает AFP. Центральные власти утверждают, что боевики действовали совместно с участниками террористической группировки «Аш-Шабаб». Представитель бывшего главы штата эти обвинения отверг.

Посольство России в Джибути, также ответственное за Сомали, заявило «РИА Новостям», что им не поступали официальные сообщения о пострадавших в Юго-Западном Сомали россиянах. «По данным посольства, в данном штате граждане России не проживают», — отметили дипломаты.