Лихачев: «Росатом» строит по всему миру 45 энергоблоков

В настоящий момент в портфеле заказов госкорпорации «Росатом» находятся 45 энергоблоков в 13 странах. Об этом глава компании Алексей Лихачев рассказал на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Будем эту цифру увеличивать. Мы заранее предусмотрели диверсификацию наших международных партнеров и резко нарастили долю дружественных стран», — отметил господин Лихачев. По его словам, за последнее время доля проектов «Росатома», которые реализуются в странах Глобального Юга, выросла с 60% до 90%.

Глава корпорации также отметил, что общая стоимость проектов, реализуемых западными странами, остается на уровне $3,5–4 млрд. Однако их удельный вес падает, добавил Алексей Лихачев. Он также подчеркнул, что «Росатом» не покинул ни одну зарубежную площадку, несмотря на внешнее давление.