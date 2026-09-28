Лихачев: «Росатом» строит по всему миру 45 энергоблоков
В настоящий момент в портфеле заказов госкорпорации «Росатом» находятся 45 энергоблоков в 13 странах. Об этом глава компании Алексей Лихачев рассказал на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Будем эту цифру увеличивать. Мы заранее предусмотрели диверсификацию наших международных партнеров и резко нарастили долю дружественных стран», — отметил господин Лихачев. По его словам, за последнее время доля проектов «Росатома», которые реализуются в странах Глобального Юга, выросла с 60% до 90%.
Глава корпорации также отметил, что общая стоимость проектов, реализуемых западными странами, остается на уровне $3,5–4 млрд. Однако их удельный вес падает, добавил Алексей Лихачев. Он также подчеркнул, что «Росатом» не покинул ни одну зарубежную площадку, несмотря на внешнее давление.
Зарубежное расширение «Росатома» опирается на строительство АЭС под ключ: в 2024 году корпорация строила энергоблоки в Турции, Египте и Иране. Для проектов в развивающихся странах применялись разные модели — кредитование со стороны страны—экспортера технологий, как в Египте и Бангладеш, а также прямое владение и управление объектом, как в Турции.
Реализацию такого портфеля ограничивают высокие капитальные затраты, включая стоимость систем безопасности. В 2022 году на работу «Росатома» также влияли разрушение международной логистики, перебои в цепочках поставок и ограничения, а получение новых контрактов в западных странах оценивалось как затруднительное.