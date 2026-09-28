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Лихачев: «Росатом» строит по всему миру 45 энергоблоков

В настоящий момент в портфеле заказов госкорпорации «Росатом» находятся 45 энергоблоков в 13 странах. Об этом глава компании Алексей Лихачев рассказал на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Будем эту цифру увеличивать. Мы заранее предусмотрели диверсификацию наших международных партнеров и резко нарастили долю дружественных стран», — отметил господин Лихачев. По его словам, за последнее время доля проектов «Росатома», которые реализуются в странах Глобального Юга, выросла с 60% до 90%.

Глава корпорации также отметил, что общая стоимость проектов, реализуемых западными странами, остается на уровне $3,5–4 млрд. Однако их удельный вес падает, добавил Алексей Лихачев. Он также подчеркнул, что «Росатом» не покинул ни одну зарубежную площадку, несмотря на внешнее давление.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Зарубежное расширение «Росатома» опирается на строительство АЭС под ключ: в 2024 году корпорация строила энергоблоки в Турции, Египте и Иране. Для проектов в развивающихся странах применялись разные модели — кредитование со стороны страны—экспортера технологий, как в Египте и Бангладеш, а также прямое владение и управление объектом, как в Турции.

Реализацию такого портфеля ограничивают высокие капитальные затраты, включая стоимость систем безопасности. В 2022 году на работу «Росатома» также влияли разрушение международной логистики, перебои в цепочках поставок и ограничения, а получение новых контрактов в западных странах оценивалось как затруднительное.

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