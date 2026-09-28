Путин заявил о провале попыток западных спецслужб сорвать выборы в России

Все попытки сорвать выборы и вмешаться во внутренние дела России полностью провалились, заявил президент Владимир Путин. По его словам, такие «поползновения» предпринимались «с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее», — отметил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий.

Президент также поблагодарил избирателей за активное участие в голосовании и высокую явку. По его словам, это обеспечило бесспорную и безусловную легитимность выборов.

Выборы в Госдуму проходили 18-20 сентября. Явка составила 59,8%. «Единая Россия» получила наибольшее количество мест за время своего существования — 349 из 450. КПРФ заняла в Госдуме 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — одно. Четыре мандата получили самовыдвиженцы.