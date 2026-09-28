«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между нижегородским «Торпедо» и уфимским «Салаватом Юлаевым» закончился со счетом 0:3. Игра проходила на «VOLGA Арене» в Нижнем Новгороде.

В первом периоде в составе уфимцев отличились защитник Ярослав Цулыгин (ассистенты — Егор Сучков и Максим Загребин) и нападающий Денис Орлович-Грудков (первая шайба за «Салават Юлаев»).

В середине третьего периода канадский защитник Дин Стюарт сделал счет 0:3 (голевые передачи — у Егора Сучкова и Вадима Шипачева).

«Торпедо» за матч нанесло 26 бросков в створ ворот «Салавата Юлаева», но вратарь Семен Вязовой отразил все. У него уже третья игра без пропущенных голов с начала сезона.

«Салават Юлаев» после победы над московским «Динамо» выигрывает во втором гостевом матче подряд. Выездная серия продолжится игрой с «Сочи», которая состоится 30 сентября.

Идэль Гумеров