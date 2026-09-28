Путин призвал депутатов учитывать инициативы непрошедших в Госдуму партий

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями партий, которые прошли в Госдуму IX созыва. Он призвал их выстраивать совместную работу, а также учитывать инициативы партий, не вошедших в нижнюю палату парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли... Все ценное из их инициатив, предложения, надо брать в работу. Именно так с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества и формируется объединяющая повестка»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Как указал глава государства, «Единая Россия» в новом созыве «упрочила свое лидерство». «А это значит, что ответственность за ход, за динамику законодательного процесса, за общие результаты станет еще выше»,— добавил он. Президент также выразил уверенность, что «Единая Россия» выстроит товарищеские и партнерские отношения с другими фракциями.

Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%. «Единая Россия» получила наибольшее количество мест за время своего существования — 349 из 450. КПРФ заняла в Госдуме 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — одно. Четыре мандата получили самовыдвиженцы.