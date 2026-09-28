Лихачев: ядерно-оружейный комплекс России шагнул далеко вперед
Ядерно-оружейный комплекс (ЯОК) России шагнул далеко вперед, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Вы хорошо знаете все наши проекты, как в части поддержки, так и развития ядерного щита, ядерного меча, создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», — сказал господин Лихачев.
Господин Лихачев добавил, что ЯОК стал устойчивым каналом передачи технологий в гражданскую продукцию, а с 2025 года в повестку комплекса добавилась космическая тематика. «Это буксир — мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция»,— сказал глава госкорпорации.
Заявленное космическое направление опирается на ядерную энергодвигательную установку: компактный реактор вырабатывает электричество для двигателя и систем корабля, а нагретый до 1500 градусов газ вращает турбину и генератор. Установка должна работать в связке с высокомощным плазменным двигателем ВПД-200, лабораторный прототип которого создали к февралю 2022 года.
Для таких проектов критична технология высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов: доступ к ней позволяет создавать мощные ядерные установки для космических полетов. В программе «Росатома» на 2021 год наряду с крупными энергоблоками ВВЭР-ТОИ и опытным реактором МБИР были предусмотрены малые АЭС, термоядерный синтез и замкнутый ядерный цикл.