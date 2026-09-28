Лихачев: ядерно-оружейный комплекс России шагнул далеко вперед

Ядерно-оружейный комплекс (ЯОК) России шагнул далеко вперед, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Вы хорошо знаете все наши проекты, как в части поддержки, так и развития ядерного щита, ядерного меча, создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», — сказал господин Лихачев.

Господин Лихачев добавил, что ЯОК стал устойчивым каналом передачи технологий в гражданскую продукцию, а с 2025 года в повестку комплекса добавилась космическая тематика. «Это буксир — мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция»,— сказал глава госкорпорации.