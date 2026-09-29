ВТБ не ждет заметного роста прибыли банковского сектора
По итогам восьми месяцев 2026 года группа ВТБ заработала 314,8 млрд руб. чистой прибыли, обеспечив возврат на капитал 16,7%, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Главным драйвером результатов «является восстановление процентных доходов: чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,0% годом ранее, а чистые процентные доходы выросли почти в 2,5 раза», пояснил топ-менеджер. Комиссионные доходы выросли на 23,5%, а соотношение расходов и доходов снизилось до 40,4%.
В то же время, по мнению господина Пьянова, в ближайшие три года прибыль банковского сектора стоит ожидать в диапазоне 3,8–4,5 трлн руб. и существенного ее роста в ВТБ не прогнозируют. По мнению топ менеджера, «замедление снижения ключевой ставки и конкуренция за клиентов могут замедлить рост чистой процентной маржи банков, а в случае некоторых игроков рынка — привести к ее снижению». Кроме того, по его словам, рост прибыли за счет увеличения портфеля может быть компенсирован высокими отчислениями в резервы. В начале сентября Банк России повысил прогноз чистой прибыли российских банков на 2026 год с 3,4–3,9 трлн руб. до 3,9–4,4 трлн руб. При этом в 2027 году регулятор ожидает чистой прибыли в 3,7–4,2 трлн руб.
Замедление снижения ключевой ставки и усиление конкуренции за клиентов будут оказывать давление на чистую процентную маржу банков. Высокие ставки приводят к удорожанию фондирования из-за роста стоимости привлечения вкладов, а конкуренция за депозиты, в том числе со стороны новых игроков, негативно сказывается на марже. При этом замедление темпов роста кредитования ограничивает общий рост процентного дохода, даже если ставки остаются высокими.
Дополнительным ограничением для роста прибыли являются отчисления в резервы. В 2025 году они уже были основным фактором, сдерживающим чистую прибыль, увеличившись на 34%. Потенциал наращивания прибыли за счет снижения этих отчислений постепенно исчерпывается, поскольку объем резервов относительно брутто-активов банков ранее снизился до уровня, который был самым низким с 2016 года.