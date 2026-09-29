ВТБ не ждет заметного роста прибыли банковского сектора

По итогам восьми месяцев 2026 года группа ВТБ заработала 314,8 млрд руб. чистой прибыли, обеспечив возврат на капитал 16,7%, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Главным драйвером результатов «является восстановление процентных доходов: чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,0% годом ранее, а чистые процентные доходы выросли почти в 2,5 раза», пояснил топ-менеджер. Комиссионные доходы выросли на 23,5%, а соотношение расходов и доходов снизилось до 40,4%.

В то же время, по мнению господина Пьянова, в ближайшие три года прибыль банковского сектора стоит ожидать в диапазоне 3,8–4,5 трлн руб. и существенного ее роста в ВТБ не прогнозируют. По мнению топ менеджера, «замедление снижения ключевой ставки и конкуренция за клиентов могут замедлить рост чистой процентной маржи банков, а в случае некоторых игроков рынка — привести к ее снижению». Кроме того, по его словам, рост прибыли за счет увеличения портфеля может быть компенсирован высокими отчислениями в резервы. В начале сентября Банк России повысил прогноз чистой прибыли российских банков на 2026 год с 3,4–3,9 трлн руб. до 3,9–4,4 трлн руб. При этом в 2027 году регулятор ожидает чистой прибыли в 3,7–4,2 трлн руб.

Отдел финансов