В Астраханской области 19,3% семей могут позволить ипотеку

В Астраханской области 19,3% семей могут позволить себе ипотеку на квартиру площадью 60 кв. м по рыночной ставке. Средний ежемесячный платеж в регионе составляет около 55 тыс. руб. В рейтинге РИА Новости область заняла 47 место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Соседняя Волгоградская область расположилась на 39-й позиции. Там 20,4% семей могут позволить себе ипотеку.

Лидером по доступности рыночной ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ — 55,7% семей. На втором и третьем местах Ханты-Мансийский автономный округ (53%) и Чукотский автономный округ (48%) — за счет высоких зарплат. Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай, где менее 10% семей могут взять такой кредит.

Нина Шевченко