Мадьяр утопил иммунитет

Парламент Венгрии лишил иммунитета Петера Мадьяра из-за дела о выброшенном в Дунай телефоне. Премьер-министр сам попросил однопартийцев поддержать это решение, сообщают местные СМИ. В отношении главы правительства, вероятно, начнут расследование. Его подозревают в краже. Дело Петера Мадьяра тянется два года. Расследование связано с казусом, который произошел с политиком всего через две недели после его избрания в Европарламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP

По версии следствия, Мадьяр забрал телефон мужчины, который снимал его в ночном клубе Будапешта, и выбросил его в Дунай. В сентябре 2024 года венгерская прокуратура обратилась в Европарламент с запросом на снятие с политика неприкосновенности, но получила отказ. В мае 2026 года после победы Мадьяра на выборах расследование возобновили. В итоге премьер-министра лишили неприкосновенности. Дело находится на контроле Генпрокуратуры Венгрии, рассказал “Ъ FM” шеф-редактор агентства Worthy News в Будапеште Стефан Бос:

«Петер Мадьяр может столкнуться с судебным преследованием.

Помимо премьера, парламент лишил неприкосновенности двух бывших министров Виктора Орбана. Экс-глава Минкультуры и инноваций Балаш Ханко подозревается в ненадлежащем управлении, включая хищение €44 млн из бюджета. Депутату Миклошу Шестаку вменяют получение взяток на сумму более €30 млн и другие преступления.

В то же время правительство Мадьяра объявило, что продолжит масштабную кампанию против коррупции. В офисе премьера анонсировали еще четыре расследования против чиновников, которых подозревают в использовании своего положения для обогащения и влияния в годы правления Орбана».

Мадьяр попросил депутатов лишить его иммунитета не просто так, продолжает Стефан Бос. Это часть политической кампании против Виктора Орбана:

«Лишение Мадьяра неприкосновенности — важный шаг к прозрачности, потому что он пришел к власти на волне антикоррупционных лозунгов. Мадьяр обещал, что разберется с проблемой воровства в правительстве, чтобы затем реформировать институты после 16-летнего правления Орбана».

Представители партии Орбана «Фидес» и Христианско-демократической народной партии не пришли на заседание в знак протеста. Они выступили против снятия иммунитета с их депутатов. Мадьяр, в свою очередь, назвал дело о телефоне политическим. Юрист-международник Пауль Калиниченко считает, что премьер сам открыл «ящик Пандоры»:

«Понятно, что снятие неприкосновенности означает, что теперь против него можно возбудить уголовное дело.

Если членом парламента является то или иное лицо, тогда он обладает иммунитетом. И чтобы его привлечь, необходимо пройти специфическую процедуру снятия этого иммунитета. В теории такие случаи могут привести к отставке. Вероятно, речь пойдет о дальнейших разборках».

Впрочем, вряд ли дело Мадьяра дойдет до суда, говорит политолог Петр Милосердов:

«Этот инцидент квалифицируется пока то ли как кража, то ли как защита личного пространства. Мадьяр сейчас не является, по сути, ни обвиняемым, ни кем-то еще. Просто дело нужно расследовать, а для этого нужно снять неприкосновенность».

Ситуация Мадьяра не повлияет на его отношения с Евросоюзом, полагает президент Ассоциации Евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Как это повлияет на его политическое будущее? Это будет зависеть от того, какой масштаб это дело примет внутри страны.

Я не думаю, что это приведет к отставке Мадьяра. Он все-таки победил со значительным перевесом.

Конечно, это было протестное голосование против Орбана. Но тем не менее это была и его заслуга. Подобные вещи каким-то образом учитываются, конечно, в Брюсселе. Но они не влияют на отношение Брюсселя к тому или иному политическому лидеру стран Евросоюза».

На фоне скандала Виктор Орбан объявил о начале «национального сопротивления» кабинету Мадьяра. Бывший премьер обвинил правительство в уступках ЕС и заявил, что нынешние власти отдают Венгрию в объятия Брюсселя.

Леонид Пастернак