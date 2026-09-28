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Акции «Магнита» падали более чем на 9%

Акции торговой сети «Магнит» падали на 9,12%, свидетельствуют данные торгов. Примерно в 18:50 мск стоимость ценных бумаг упала до 1 511 руб.

К 18:54 мск акции компании замедлили снижение до 5,53%, а их цена отскочила до 1 574 руб. за бумагу. По данным на 19:44 мск ценные бумаги «Магнита» падают на 5,6% и торгуются на отметке 1 570 руб. за акцию.

Акции «Магнита» упали после публикации сообщения о том, что дочерняя структура ритейлера АО «Тандер» продлила договор РЕПО до 2 апреля 2027 года. Он истекал 2 октября 2026 года.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Договор РЕПО, по которому АО «Тандер» заложило акции «Магнита», предполагал, что после возврата денег бумаги могли бы вернуться на баланс «Тандера». На рынке рассчитывали, что тогда пакет «Тандера» в 29% превысит порог 30%, и у структуры появится возможность предъявить оферту на выкуп акций. Продление договора отложило этот сценарий, что аналитики связывают с распродажей бумаг.

Реакция инвесторов пришлась на период, когда долговая нагрузка «Магнита» уже заметно выросла: в первой половине 2025 года чистый долг достиг 430,6 млрд руб., а операционный денежный поток стал отрицательным. В мае 2026 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг компании с AAA до AA+, связав решение с ростом долга и расходов на его обслуживание; в «Магните» объясняли динамику масштабной инвестпрограммой.

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