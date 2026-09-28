Акции «Магнита» падали более чем на 9%
Акции торговой сети «Магнит» падали на 9,12%, свидетельствуют данные торгов. Примерно в 18:50 мск стоимость ценных бумаг упала до 1 511 руб.
К 18:54 мск акции компании замедлили снижение до 5,53%, а их цена отскочила до 1 574 руб. за бумагу. По данным на 19:44 мск ценные бумаги «Магнита» падают на 5,6% и торгуются на отметке 1 570 руб. за акцию.
Акции «Магнита» упали после публикации сообщения о том, что дочерняя структура ритейлера АО «Тандер» продлила договор РЕПО до 2 апреля 2027 года. Он истекал 2 октября 2026 года.
Договор РЕПО, по которому АО «Тандер» заложило акции «Магнита», предполагал, что после возврата денег бумаги могли бы вернуться на баланс «Тандера». На рынке рассчитывали, что тогда пакет «Тандера» в 29% превысит порог 30%, и у структуры появится возможность предъявить оферту на выкуп акций. Продление договора отложило этот сценарий, что аналитики связывают с распродажей бумаг.
Реакция инвесторов пришлась на период, когда долговая нагрузка «Магнита» уже заметно выросла: в первой половине 2025 года чистый долг достиг 430,6 млрд руб., а операционный денежный поток стал отрицательным. В мае 2026 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг компании с AAA до AA+, связав решение с ростом долга и расходов на его обслуживание; в «Магните» объясняли динамику масштабной инвестпрограммой.