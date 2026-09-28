Акции «Магнита» падали более чем на 9%

Акции торговой сети «Магнит» падали на 9,12%, свидетельствуют данные торгов. Примерно в 18:50 мск стоимость ценных бумаг упала до 1 511 руб.

К 18:54 мск акции компании замедлили снижение до 5,53%, а их цена отскочила до 1 574 руб. за бумагу. По данным на 19:44 мск ценные бумаги «Магнита» падают на 5,6% и торгуются на отметке 1 570 руб. за акцию.

Акции «Магнита» упали после публикации сообщения о том, что дочерняя структура ритейлера АО «Тандер» продлила договор РЕПО до 2 апреля 2027 года. Он истекал 2 октября 2026 года.