Высотные отношения

В Перми во второй раз выставили на торги территорию в Балатово, подлежащую комплексному развитию. На смежном участке уже реализует свой проект структура свердловского девелопера «Практика». Ранее торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сейчас в них хочет принять участие пермское АО «ПЗСП». Эксперты считают, что жилье здесь будет пользоваться спросом, однако сложности для застройщика могут представлять расселение и выкуп домов, находящихся в частной собственности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края повторно выставило на торги право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне Балатово (Индустриальный район Перми). Объявление размещено на сайте «Сбербанк-АСТ». Заявки принимаются до 20 октября, торги пройдут 26 октября. Начальная цена составляет 5,1 млн руб., шаг аукциона — 257,6 тыс. руб. Срок реализации договора составляет 10 лет.

Победитель торгов получит право реновации двух земельных участков в границах улиц Качалова, Беляева, Комбайнеров и Мира общей площадью 7,5 га. Сейчас на этой территории располагаются дома в два-три этажа, подлежащие расселению и сносу. Девелопер должен будет снести 24,4 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья, а также построить многоквартирные дома общей жилой площадью не более 133,5 тыс. кв. м и не выше 16 этажей, с коммерческими помещениями и паркингом, спортивную площадку, сети инженерно-технического обеспечения и улично-дорожную сеть.

В марте 2026 года минимущества уже выставляло эту территорию на торги, однако они были признаны несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки. Тогда начальная цена составляла 4,2 млн руб.

Право на комплексное развитие соседней территории в Балатово в апреле 2026 года получило ООО «СК „Практика строительства“». Стоимость договора составила 6,3 млн руб. Компания получила право реновации двух земельных участков в границах улиц Качалова, Леонова и Беляева общей площадью 7,7 га. Девелопер должен расселить 13 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья, построить новое здание детсада на 350 мест, сформировать земельный участок под школу, а также выполнить ремонт ул. Нефтяников и реконструкцию ул. Качалова с обустройством новых остановочных комплексов общественного транспорта.

Руководителем ООО «СК „Практика строительства“» является Александр Невмержицкий. Общество входит в свердловскую компанию «Практика». Согласно сайту организации, она создана в 2007 году. За это время девелопер ввел в эксплуатацию 415 тыс. кв. м жилой недвижимости и 40 тыс. кв. м загородной. К настоящему моменту группа управляет 20 девелоперскими объектами. До того как стать девелопером, компания работала подрядчиком. Застройщик также реализует в Перми проект КРТ в микрорайоне Авиагородок и на ул. Чайковского. В компании девелопера «Практика» рассказали, что проект КРТ реализуется согласно плану. Насчет участия в объявленных торгах решение пока не принято.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Демкин рассказал, что застройщик ПЗСП планирует участвовать в торгах на право КРТ в Балатово. «Данный проект, несомненно, интересен нам. Наша компания уже прорабатывала возможность участия в торгах в данной локации, поэтому у нас есть четкое понимание и конкретные планы, как сделать ее привлекательной, современной и комфортной для жизни»,— отметил господин Демкин.

По словам гендиректора АО «ПЗСП», у участка привлекательная локация, хорошая транспортная доступность, достаточный объем строительства. «К сложностям можно отнести особенности территории и располагающуюся в ее границах частную собственность. Правовая база в сфере ее расселения и выкупа очень сложная, поэтому потребуется индивидуальная работа с каждым собственником. Опыт у нас уже есть, с этого года мы приступили к реализации нашего первого проекта КРТ в микрорайоне Комсомольский, в рамках которого точечно работаем над расселением и улучшением условий проживания пермяков»,— добавил Евгений Демкин. Он отметил также, что есть примеры, когда два и более застройщика реализуют проекты КРТ на смежных территориях. По его словам, это не редкость в градостроительной практике: часто крупную площадку разбивают на зоны, и каждый девелопер берет свою. Также существует практика, когда крупный проект КРТ делят на подпроекты, например, в одной части территории один девелопер строит жилой комплекс, а другой во второй части возводит объекты коммерческой инфраструктуры (офисы, магазины) или создает общественные пространства.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что будущий застройщик окажется в более выгодном положении. «Если есть проект, который уже заявлен, то будущий застройщик при планировании может ориентироваться на него и сделать свой проект более конкурентоспособным. Ему будет проще создать концепцию застройки»,— пояснил эксперт.

Господин Ананьев также добавил, что основным для застройщиков будет вопрос затрат на создание инфраструктуры, расселение старого жилья и заведение новых коммуникаций. «Вероятнее всего, в прошлый раз торги не состоялись из-за того, что участники конкурса не могли рассчитать себестоимость расселения аварийного и ветхого жилья. Территория интересная, спрос достаточно высокий. Жилье здесь точно будет востребовано»,— добавил Алексей Ананьев.

Юлия Духина