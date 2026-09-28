На глобальном рынке следует обратить внимание на инвестиции, которые использовал американский корпоративный сегмент: в искусственный интеллект, в инфраструктуру ИИ, в дата-центры. Как правило, финансирование идет с привлечением внешних заимствований. Объем у компании Oracle, например, $18 млрд. В срок они, видимо, его не сдадут, инвесторы волнуются, и здесь, в свою очередь, очень сложно будет рефинансировать по текущим ставкам данный кредит. Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM”: Известный миллиардер, инвестор Билл Экман заявил, что в эпоху искусственного интеллекта монетарная политика классическая плохо работает или совсем не работает. По его словам, увеличивая ставку, следуя за энергетическим рынком, Центробанк фактически увеличивает издержки для бизнеса и таким образом тоже увеличивает инфляцию и инфляционные ожидания. Получается замкнутый круг, когда ЦБ находится вне игры в текущей обстановке. Но основная проблема — это закредитованность компаний. Действия в сторону ужесточения монетарной политики, повышение ставки бьет по этим компаниям и в итоге может привести к серьезным потрясениям на финансовом рынке.

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