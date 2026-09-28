Выйти из зоны курорта

Крупнейший в Приволжском федеральном округе туристический объект — «Всесезонный курорт „Губаха“» оспаривает в Арбитражном суде Пермского края наложение границ санитарно-защитной зоны АО «Губахинский кокс». Коксохимическое предприятие инициировало их расширение, в результате чего в них попали участки губахинского курорта, где сейчас реализуется федеральный нацпроект «Туризм и гостеприимство» стоимостью 4,6 млрд руб. Владелец туристического объекта считает, что в текущий момент функционированию курорта ничего не угрожает: если новые границы санзоны не будут оспорены, то они начнут действовать только через два года после их установления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница курорта «Губаха» в соцсети. Фото: страница курорта «Губаха» в соцсети.

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от ВК «Губаха» к Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и к Пермскому региональному управлению указанной службы. Третьими лицами в деле, кроме АО «Губахинский кокс», выступают Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, минприроды и МИГД Пермского края, администрация Губахи, ООО «Новая Губаха» и федеральное АО «Корпорация туризм.РФ».

Как следует из материалов дела, речь идет об оспаривании границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ), установленной в интересах АО «Губахинский кокс» 24 декабря 2025 года. В материалах дела указаны три участка, на которые наложились границы СЗЗ. Как следует из открытых источников, на землях с указанными кадастровыми номерами расположены водозаборная скважина, горнолыжная база и садоводческие земли. Согласно определению суда, исковое заявление ВК «Губаха» оставлено без движения до 26 октября.

Летом этого года на сайте администрации Губахинского муниципального округа было опубликовано уведомление правообладателей объектов недвижимого имущества, расположенного в границах измененной СЗЗ АО «Губахинский кокс», о том, что объекты подлежат сносу или их параметры и разрешенное использование должны быть приведены в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными для СЗЗ. Как следует из объявления администрации Губахи, в соответствии с решением Роспотребнадзора, в границах СЗЗ «Губахинского кокса» не допускается использование земельных участков для размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, объектов организации отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства. Согласно опубликованному документу, изменения коснутся 78 объектов, среди которых не только горнолыжная база, но и частные дома.

Всесезонный курорт «Губаха» — один из самых крупных горнолыжных курортов в ПФО. Расположен в Пермском крае, в 200 км от Перми, на северном склоне горы Крестовой. Общая площадь курорта порядка 180 га. Здесь оборудовано 18 горнолыжных трасс различного уровня сложности. Горнолыжный центр «Губаха» был построен в 1985 году и долгое время находился в управлении муниципалитета. В 2015 году комплекс на 25 лет передали в концессию пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину. Развитием курорта занимается принадлежащее бизнесмену ООО «Всесезонный курорт „Губаха“». В 2022 году в проекте реновации курорта приняла участие госкорпорация «Туризм.РФ». Развитие объекта запланировано нацпроектом «Туризм и гостеприимство». Комплекс должен стать всесезонным курортом. Проектом предусмотрено создание гостиницы «три звезды» и дуплекс-коттеджей на 120 номеров, горнолыжно-развлекательного комплекса с канатной дорогой, СПА и прокатом. Проект ведет специальная проектная компания «Новая Губаха», созданная корпорацией «Туризм.РФ» вместе с инвестором. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию новых объектов курорт сможет ежегодно принимать до 450 тыс. человек.

«Губахинский кокс» начал свою работу в 1936 году, став первым коксохимическим производством Урала. В 2010-м завод вошел в группу предприятий АО «Стройсервис». Компания не раскрывает отчетность с 2024 года.

На момент публикации материала ответ на запрос «КоммерсантЪ-Прикамье» от АО «Губахинский кокс» не поступил. В пресс-службе предприятия пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Владелец ООО «Всесезонный курорт „Губаха“» Рашид Габдуллин пояснил, что заявление в арбитражный суд подано для того, чтобы законным образом урегулировать вопрос установления санитарно-защитной зоны. Как уточнил господин Габдуллин, ее расширение было инициировано предприятием, которое планирует модернизацию производства. В результате в новую зону попали земли ВК «Губаха», в частности территория, которую курорт развивает в рамках концессионного соглашения с Пермским краем и в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» корпорации «Туризм.РФ». По оценке владельца курорта, речь идет о 80% территории. В перспективе СЗЗ может ограничить использование этой части земли курорта. «Прямо сейчас его работе ничего не угрожает. По закону у нас есть два года для урегулирования этого вопроса, пока новая санитарно-защитная зона начнет действовать. Поэтому будущий горнолыжный сезон начнется в плановом режиме»,— подчеркнул господин Габдуллин. По его словам, если СЗЗ распространяется на территорию других объектов, то должна быть предусмотрена компенсация. Этот вопрос курорт тоже намерен решить с производственным предприятием. Господин Габдуллин отметил, что по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» сумма инвестиций в курорт уже превышает 4 млрд руб.

«Проще и правильнее, в соответствии со здравым смыслом, модернизировать производство, сделать его современным и экологичным, что оправдает логику государственных вложений и ожидания простых людей, которые ведут здоровый образ жизни и любят Губаху»,— полагает Рашид Габдуллин.

Дмитрий Астахов