Глава МИД Ирана встретится с посредниками для переговоров с США
Иранские дипломаты во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи встретятся с катарскими посредниками. Темой их разговоров станет доработанный семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе, ранее предложенный Тегераном. Переговоры должны состояться 28 сентября, американская сторона в них участвовать не будет, сообщает агентство ISNA.
В ближайшие дни катарские посредники встретятся с представителями США, пишет Reuters со ссылкой на источники. Стороны обсудят последние предложения относительно текущей ситуации в Ормузском проливе. Прямой диалог между Вашингтоном и Тегераном пока не планируется.
Ранее Тегеран передал Вашингтону через Катар семидневный план восстановления судоходства, но , вопреки усилиям региональных посредников, Ирану и США так и не удалось договориться. 26 сентября президент США Дональд Трамп отверг предложение, объяснив это тем, что и так «полностью контролирует пролив», через который «проходит огромное количество нефти». Иран, в свою очередь, заявил, что не отступит от своих изначальных требований: прекращения морской блокады иранских портов, разморозки своих активов и отмены санкций на экспорт иранской нефти.
Семидневный план устроен как поэтапный обмен: в течение семи дней стороны должны прекратить боевые действия на всех фронтах, включая Йемен, Газу и Ливан, после чего Иран полностью восстановит гражданское коммерческое судоходство в Ормузском проливе, а затем США и Иран начнут официальные переговоры, в том числе по иранской ядерной программе.
Со стороны Ирана запуск плана увязан с встречными шагами Вашингтона: ослаблением военного давления, снятием блокады с иранских портов, освобождением замороженных активов, которые оцениваются примерно в $12 млрд, отменой санкций против иранской нефтяной промышленности и официальным заявлением о намерении решать вопрос дипломатически с согласованием графика дальнейшего процесса.
Открытие пролива в этой конструкции связано не с односторонним решением Тегерана, а с взаимным процессом деэскалации. Прямые же переговоры Иран отказывается начинать, пока, по его оценке, США нарушают промежуточное соглашение, подписанное в июне, поэтому обмен сообщениями идет через посредников.