Глава МИД Ирана встретится с посредниками для переговоров с США

Иранские дипломаты во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи встретятся с катарскими посредниками. Темой их разговоров станет доработанный семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе, ранее предложенный Тегераном. Переговоры должны состояться 28 сентября, американская сторона в них участвовать не будет, сообщает агентство ISNA.

В ближайшие дни катарские посредники встретятся с представителями США, пишет Reuters со ссылкой на источники. Стороны обсудят последние предложения относительно текущей ситуации в Ормузском проливе. Прямой диалог между Вашингтоном и Тегераном пока не планируется.

Ранее Тегеран передал Вашингтону через Катар семидневный план восстановления судоходства, но , вопреки усилиям региональных посредников, Ирану и США так и не удалось договориться. 26 сентября президент США Дональд Трамп отверг предложение, объяснив это тем, что и так «полностью контролирует пролив», через который «проходит огромное количество нефти». Иран, в свою очередь, заявил, что не отступит от своих изначальных требований: прекращения морской блокады иранских портов, разморозки своих активов и отмены санкций на экспорт иранской нефти.