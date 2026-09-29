Бедности просчитывают риски

Возможная стагнация доходов работающих россиян может сократить темпы снижения бедности в стране — и тогда правительству придется дополнительно поддержать группы населения с низкими доходами за счет бюджета, следует из аналитической записки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Снижение численности малообеспеченных: как закрепить позитивный тренд».

Указом Владимира Путина от 2024 года была поставлена задача сократить уровень бедности в РФ до 7% к 2030 году. Но уже по итогам 2025 года цель была выполнена и этот показатель опустился до 6,7%. Доходы ниже границы бедности в 2025 году были зафиксированы у 9,7 млн человек. Такой результат стал следствием перехода к более адресной поддержке малоимущих с помощью выплаты единого пособия, а также роста зарплат.

Тем не менее, как отмечает в записке эксперт ЦМАКП Екатерина Сабельникова, сокращение бедности далеко не всегда происходило за счет существенного роста благосостояния и поэтому в РФ сохраняется значительная группа населения, живущая в ситуации «предбедности». Доходы в этой группе лишь незначительно превышают порог бедности, а финансовой подушки безопасности такие граждане не имеют. Соответственно, «предбедные» уязвимы к любым экономическим шокам — например, к росту инфляции или безработицы.

Отмечается, что в ближайшие годы компании уже не будут способны обеспечить рост доходов населения прежними темпами: так, в первом полугодии 2026 года реальные денежные доходы работающих увеличились всего на 1,2% против 9% в первой половине 2025-го. Для дальнейшего участия в «зарплатной гонке» компаниям необходимо повышать производительность труда, что является отдельной сложной задачей (см. “Ъ” от 17 июня). Другой риск — высокая долговая нагрузка населения, достигающая 28% в сумме его общих доходов.

С учетом состояния федерального бюджета наиболее перспективный пакет мер для поддержки дальнейшего снижения уровня бедности, по мнению автора из ЦМАКП, связан с расширением карьерных возможностей членов семей с низкими доходами. В этот пакет могли бы войти переподготовка для представителей профессий с низкими заработками, более масштабные программы переезда в трудодефицитные регионы, а также и дальнейшее развитие системы яслей, детсадов и школ с режимом полного дня для расширения возможности матерей полноценно работать.

Анастасия Мануйлова