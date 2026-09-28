Полиции добавили оливкового

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о внесении изменений в правила ношения полицейской формы. В ряде подразделений к традиционным расцветкам обмундирования – синей, камуфляжной и серо-голубой — добавились оливковые тона, традиционные кепи дополнят панамы, а вместо нарукавных нашивок соответствующая символика появится на спине и груди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Новые правила ношения формы в системе МВД России были опубликованы на портале официальной правовой информации 17 сентября, соответствующий приказ глава ведомства генерал полиции РФ Владимир Колокольцев подписал месяцем ранее. Нововведения практически не касаются полиции общественной безопасности, в том числе ГИБДД, и службы криминальной полиции (уголовный розыск, борцы с экстремизмом, экономической преступностью, распространением наркотиков), а затрагивают в основном структуры, выполняющие специальные функции: сотрудников службы собственной безопасности МВД РФ, осуществляющих личную охрану, подразделения применения и эксплуатации беспилотных аппаратов, а также бойцов спецполка имени Героя РФ А. Кадырова МВД Чечни.

Теперь, в частности, сотрудникам «при особой форме одежды» разрешается надевать вместо оливковой или зеленой летней кепки таких же расцветок панаму, а кроме того, наряду с традиционными зеленым камуфляжным, черным, серо-голубым цветами шапок-масок, шарфов, зимних шапок, футболок, тактических костюмов, перчаток и поясных ремней присутствует и оливковый. При этом ассортимент зимних шапок стал гораздо разнообразнее, что позволяет сотрудникам спецподразделений выбирать наиболее приемлемый вариант при выполнении той или иной конкретной задачи. Например, предусмотрены меховые шапки-ушанки, а также полушерстяные и флисовые.

Нарукавные знаки в указанных подразделениях больше не носятся на рукавах рубашек, курток, костюмов и джемперов: надписи-нашивки «Полиция» и «МВД России» располагаются на спине и груди. Там же предусмотрены такие специализированные нашивки, как «Беспилотные аппараты МВД России» и «Сапер МВД России». Первая из них может оказаться особенно востребованной. По данным “Ъ”, вопросами, связанными с беспилотниками, в МВД занимаются департамент информационных технологий, связи и защиты информации, НПО «Специальная техника и связь», а используют БПЛА в работе и другие подразделения.

Александр Игорев