Минобороны России отчиталось об ударах по сухогрузам и дата-центру на Украине
Вооруженные силы России ударили по двум сухогрузам во время морского перехода, которые доставляли военные грузы в порт Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Днем 28 сентября ВС России также поразили центр обработки данных компании «Укр Телеком» на улице Антоновича в Киеве. В ведомстве отметили, что это одна из основных компаний, которая предоставляет услуги высокоскоростного интернета для ВСУ и хранит большой объем баз данных.
Практическое последствие ударов по портовой логистике для судоходства уже проявлялось в остановке маршрутов: 22 июля после поражения сухогруза в порту Черноморск Maersk объявила о приостановке рейсов туда из-за продолжающихся обстрелов. 14 сентября Минобороны России также сообщало об ударе по двум сухогрузам в порту Одессы, после которого на судах возник пожар; ведомство называло целью операции ограничение логистических возможностей ВСУ.
Удары по телекоммуникационным объектам в Киеве российское Минобороны ранее связывало с военными функциями цифровой инфраструктуры. 14 сентября ведомство сообщало об ударе по зданию «Киевстара», 25 сентября — дата-центра «Датагрупп», который, по его заявлению, обрабатывал и передавал разведданные, а 27 сентября — дата-центра «Водафона», предоставлявшего ВСУ мобильную связь и высокоскоростной интернет.