Минобороны России отчиталось об ударах по сухогрузам и дата-центру на Украине

Вооруженные силы России ударили по двум сухогрузам во время морского перехода, которые доставляли военные грузы в порт Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Днем 28 сентября ВС России также поразили центр обработки данных компании «Укр Телеком» на улице Антоновича в Киеве. В ведомстве отметили, что это одна из основных компаний, которая предоставляет услуги высокоскоростного интернета для ВСУ и хранит большой объем баз данных.