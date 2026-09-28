В Великом Новгороде отметят 1170-летие зарождения российской государственности
Путин одобрил проведение юбилея российской государственности в Великом Новгороде
Президент России Владимир Путин одобрил предложение губернатора Новгородской области Александра Дронова о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности. Юбилей будут отмечать в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Это следует из указа на портале правовых актов.
Владимир Путин поручил за три месяца создать организационный комитет по подготовке и проведению праздника, а также разработать и утвердить план мероприятий и определить источники финансирования. Господин Дронов сообщил, что поднимал этот вопрос на встрече с президентом 14 сентября.
«До юбилея еще пять лет, но к подготовке приступать нужно уже сейчас. Великий Новгород напрямую связан с историей российской государственности, поэтому хочется, чтобы к 2032 году мы подошли с достойной программой и смогли на высоком уровне принять гостей со всей страны», — написал Александр Дронов в Telegram.
День зарождения российской государственности отмечается 21 сентября. Президент России учредил этот праздник в 2011 году. С того момента торжество трижды проходило в Великом Новгороде: в 2012, 2017 и 2022 годах.
Выбор Великого Новгорода связан с официальной исторической трактовкой города как одного из мест, где формировались российская государственность и культура. Более тысячи лет назад путь Отечества начался в Великом Новгороде, Рюриковом городище, Старой Ладоге и Изборске, которые считаются истоками цивилизации, государственности и культуры. В этой же логике Новгород уже использовался для символического представления истории страны: в 1862 году одним из центральных событий празднования тысячелетия России стало открытие здесь памятника «Тысячелетие России», на котором присутствовал император Александр II.
Предыдущие торжества могли включать не только церемониальную часть. Например, в 2022 году, перед официальными мероприятиями по случаю 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде, состоялась встреча президента с руководителями передовых инженерных школ.