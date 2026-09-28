В Великом Новгороде отметят 1170-летие зарождения российской государственности

Президент России Владимир Путин одобрил предложение губернатора Новгородской области Александра Дронова о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности. Юбилей будут отмечать в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Это следует из указа на портале правовых актов.

Владимир Путин поручил за три месяца создать организационный комитет по подготовке и проведению праздника, а также разработать и утвердить план мероприятий и определить источники финансирования. Господин Дронов сообщил, что поднимал этот вопрос на встрече с президентом 14 сентября.

«До юбилея еще пять лет, но к подготовке приступать нужно уже сейчас. Великий Новгород напрямую связан с историей российской государственности, поэтому хочется, чтобы к 2032 году мы подошли с достойной программой и смогли на высоком уровне принять гостей со всей страны», — написал Александр Дронов в Telegram.

День зарождения российской государственности отмечается 21 сентября. Президент России учредил этот праздник в 2011 году. С того момента торжество трижды проходило в Великом Новгороде: в 2012, 2017 и 2022 годах.