«Эта тема абсолютно оголена». Так в Кремле прокомментировали новое предложение Дональда Трампа начать трехсторонние переговоры России, США и Китая по контролю над вооружениями. Между тем в Москве признают, что против такого формата возражает Пекин. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что впереди эскалация гонки вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Белый дом сообщил, что Дональд Трамп в ходе недавних переговоров с Си Цзиньпином предложил, или, вернее сказать, поддержал идею трехсторонних переговоров по глобальному разоружению между США, Россией и Китаем. Общий смысл такой: создать механизм контроля над вооружениями, чтобы не допустить печальных последствий для человечества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возобновлять переговоры нужно было еще вчера, поскольку с точки зрения договорно-правовой базы «эта тема абсолютно оголена». При этом, по его словам, Москва в курсе мнения китайских партнеров. В Кремле не располагают информацией о том, что позиция эта претерпела какие-либо изменения.

В переводе с дипломатического на общедоступный язык это значит, что никаких переговоров не будет.

Идея не нова, Трамп предлагал это и раньше. И каждый раз результат один и тот же — нулевой.

Почему Пекин против? Потому что его ядерный арсенал значительно уступает и американскому, и российскому. Согласиться на механизм контроля значит признать превосходство двух других участников. Москва, в свою очередь, не раз замечала, что если формат многосторонний, то приглашать нужно и других членов ядерного клуба, в том числе Великобританию и Францию. Фактически это означает, что обуздать гонку вооружений решительно не получается.

Зачем тогда Трамп предлагает переговоры? Наверное, чтобы выглядеть не президентом-милитаристом, а миротворцем, который сумел спасти мир от грядущей катастрофы. Если же партнеры отказываются, ничего не поделаешь, придется строить принципиально новую систему вооружений. Никаких помех для этого больше не существует. Мировая архитектура безопасности, созданная в годы холодной войны, разрушена окончательно. Соответственно, России и Китаю предстоит на все это отвечать. А гонка вооружений, как известно, дело недешевое.

В этой связи стоит напомнить о Гренландии. С одной стороны, история выглядит красочным шоу, с другой стороны, это заявка на экспансию в Арктику, крайне важный в перспективе регион. Американская военная группировка там будет кардинально усилена. Кроме того, США намерены серьезно модернизировать арсенал ракет-носителей и других смертоносных систем. Это все то же противостояние великих держав, только не в горячей фазе. Смысл простой: чья экономика сильнее, тот и справится с новыми вызовами, тот и победит. А кто-то рискует надорваться. Как бы то ни было, этот бой идет теперь без правил.

Дмитрий Дризе