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В Саратове уволили министра внутренней региональной и муниципальной политики

Александр Милованов покидает пост министра внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Саратовская областная Дума

Фото: Саратовская областная Дума

Господин Милованов возглавил ведомство 17 февраля 2026 года. До этого он исполнял обязанности министра по делам территориальных образований.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики было создано в результате объединения двух ведомств — министерства внутренней политики и общественных отношений и министерства по делам территориальных образований. Об их ликвидации стало известно в ноябре 2025 года.

Нина Шевченко