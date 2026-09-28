В Саратове уволили министра внутренней региональной и муниципальной политики

Александр Милованов покидает пост министра внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Господин Милованов возглавил ведомство 17 февраля 2026 года. До этого он исполнял обязанности министра по делам территориальных образований.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики было создано в результате объединения двух ведомств — министерства внутренней политики и общественных отношений и министерства по делам территориальных образований. Об их ликвидации стало известно в ноябре 2025 года.

Нина Шевченко