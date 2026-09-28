В Китае запустили реактор седьмого блока Тяньванской АЭС, сообщила пресс-служба «Росатома». Российская госкорпорация участвовала в строительстве объекта.

Реактор вывели на минимально контролируемый уровень мощности, указано в сообщении. «Реактор впервые переведен в состояние, при котором в активной зоне осуществляется самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция»,— добавили в «Росатоме».

Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал сотрудничество с китайскими специалистами слаженным и эффективным. Теперь на седьмом блоке АЭС проведут несколько испытаний, поднимая мощность реакторной установки. Затем новый энергоблок подключат к энергосистеме Китая.

Работы по сооружению седьмого и восьмого блоков Тяньванской АЭС начались в мае 2021 года. «Росатом» называет станцию крупнейшим проектом российско-китайского экономического сотрудничества. Первая очередь станции (энергоблоки № 1 и № 2), построенная российскими специалистами, находится в коммерческой эксплуатации с 2007 года.