Генконсул Красницкий счел невозможным восстановление отношений России и Германии
Условий для восстановления российско-германских отношений в прежнем формате нет, заявил бывший генконсул России в Бонне Олег Красницкий. Он предположил, что такой возможности «не будет больше никогда».
Фото: Пресс-служба Генконсульства России в Бонне
Господин Красницкий отметил, что сторонам в будущем нужно будет искать новые форматы отношений. Когда связи между Москвой и Берлином будут восстанавливаться, Германия будет другой страной, считает дипломат.
«Важно понимать, что сами немцы очень сильно изменились за последние несколько десятилетий и уже не являются теми немцами, с которыми мы имели дело... Поэтому, когда мы будем нормализовывать отношения с Германией, то мы будем это делать с некой другой страной»,— сказал господин Красницкий на круглом столе в Институте Европы РАН (цитата по «РИА Новости»).
1 сентября власти Германии объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. Решение последовало за тем, как страна возложила на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле 4 августа. В ответ Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и потребовала закрыть немецкие культурные центры имени Гете.
Возвращение к прежней модели отношений осложняет не только закрытие отдельных учреждений, но и сужение практических каналов взаимодействия: для граждан России в Германии усиливаются визовые и пограничные проверки, а к дипломатическим мерам добавляются новые санкции. При этом полного разрыва отношений не произошло, поэтому дальнейшее взаимодействие может сохраняться в более ограниченном формате.
Предпосылки нынешних ограничений складывались как минимум с 2023 года. Тогда Россия сократила предельную численность сотрудников немецких учреждений до 350 человек, из-за чего из страны должны были уехать дипломаты, учителя и сотрудники Культурного центра имени Гёте; это затронуло одновременно консульскую, образовательную и культурную связи между странами.