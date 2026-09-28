Генконсул Красницкий счел невозможным восстановление отношений России и Германии

Условий для восстановления российско-германских отношений в прежнем формате нет, заявил бывший генконсул России в Бонне Олег Красницкий. Он предположил, что такой возможности «не будет больше никогда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Генконсульства России в Бонне Фото: Пресс-служба Генконсульства России в Бонне

Господин Красницкий отметил, что сторонам в будущем нужно будет искать новые форматы отношений. Когда связи между Москвой и Берлином будут восстанавливаться, Германия будет другой страной, считает дипломат.

«Важно понимать, что сами немцы очень сильно изменились за последние несколько десятилетий и уже не являются теми немцами, с которыми мы имели дело... Поэтому, когда мы будем нормализовывать отношения с Германией, то мы будем это делать с некой другой страной»,— сказал господин Красницкий на круглом столе в Институте Европы РАН (цитата по «РИА Новости»).

1 сентября власти Германии объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. Решение последовало за тем, как страна возложила на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле 4 августа. В ответ Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и потребовала закрыть немецкие культурные центры имени Гете.