В Удмуртии за девять месяцев выявили 80 нарушений при продаже алкоголя

За девять месяцев 2026 года в Удмуртии в рамках контрольных мероприятий в сфере розничной продажи алкоголя проверили 1,95 тыс. объектов. По итогам выявлено 80 нарушений, сообщил минпромторг Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По результатам проверок вынесено 95 постановлений об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила около 17 млн руб.

За этот период в республике выдано 386 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. В бюджет Удмуртии от уплаты госпошлины поступило более 56 млн руб. Кроме того, специалисты провели 735 оценок соответствия лицензионным требованиям, проверив 834 объекта.

В министерство поступило более 200 обращений граждан по вопросам соблюдения алкогольного законодательства. По каждому обращению проводилась выездная проверка. Также участникам рынка направлено более 100 предостережений о недопустимости нарушений.