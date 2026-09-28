При пожаре на производстве петард в Ярославской области погибли пять человек

В Ярославской области горят два здания на территории завода по производству петард. Пять человек погибли, еще один пострадал.

«При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи»,— сообщило региональное управление МЧС. Там уточнили, что пожар локализован. Причина возгорания неизвестна.

Пожар произошел на заводе в населенном пункте Кубринск. К тушению привлечены более 100 человек и 40 единиц техники.