Тамбовский полк

Новый созыв Тамбовской областной думы начал работу с кадровых перестановок. Спикером стал бывший глава района Алексей Поздняков, а одним из его заместителей — участник СВО, боевой летчик и Герой России Иван Болдырев. Заодно депутаты поменяли своего представителя в Совете федерации: этот пост вместо бывшего губернатора Александра Никитина занял экс-глава тамбовского и петербургского избиркомов Алексей Пучнин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Поздняков

Фото: администрация Рассказовского муниципального округа Алексей Поздняков

Фото: администрация Рассказовского муниципального округа

Первое заседание Тамбовской облдумы нового созыва прошло 28 сентября. По результатам выборов «Единая Россия» (ЕР) получила в думе 44 места, КПРФ — 3, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — по одному.

Губернатор Тамбовской области и секретарь регионального отделения ЕР Евгений Первышов порекомендовал депутатам не давать пустых обещаний, выстраивать честный диалог с избирателями, принимать проработанные законы и контролировать проекты. Он также отметил, что прошедшие выборы завершили важный этап формирования единой команды. В прошлом году после утверждения на пост главы региона участник СВО Первышов делегировал в Совфед участника СВО и выпускника программы «Время героев» Алексея Кондратьева, а новый созыв гордумы Тамбова в том же году возглавил еще один ветеран боевых действий на Украине — Константин Кутейников.

После выступления губернатора заместитель руководителя фракции ЕР Валерий Иржанов сообщил, что партия предложила на пост нового председателя 43-летнего Алексея Позднякова.

В 2011–2015 годах он работал заместителем главы администрации Тамбова, а затем руководил Рассказовским районом области. После избрания в облдуму господин Поздняков возглавил фракцию ЕР. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Предыдущий председатель 69-летний Евгений Матушкин, который возглавлял Тамбовскую облдуму с 2015 года, на выборы не пошел.

Также депутаты определились с новым представителем парламента в Совете федерации. Последние пять лет этот пост занимал Александр Никитин, возглавлявший регион в 2015–2021 годах, но в недавних выборах 50-летний политик не участвовал. Издание «Ведомости», ссылаясь на источники в местных органах власти и администрации президента, ранее предполагало, что заменить экс-губернатора в верхней палате может заместитель командира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майор Иван Болдырев. В 2022 году он получил звание Героя России за участие в СВО, а в сентябре 2026-го был избран в облдуму во главе списка ЕР. 27 сентября господину Болдыреву исполнился 41 год.

Однако по предложению ЕР на пост сенатора был делегирован 53-летний юрист Алексей Пучнин, который в 2006–2012 годах возглавлял избирательную комиссию Тамбовской области, а потом четыре года руководил избиркомом Санкт-Петербурга. В свою очередь, Иван Болдырев назначен вице-спикером облдумы.

Собеседник “Ъ” в депутатском корпусе объяснил, что майор не готов сосредоточиться на работе в Совете федерации, а господин Пучнин обладает хорошими связями на федеральном уровне для отстаивания интересов региона.

Политолог Владимир Слатинов считает, что смена руководителя облдумы является оригинальным решением с точки зрения обратной связи: «Человек "с земли" будет лучше влиять на законотворческий процесс в силу понимания специфики применения областных законов на местах. Кроме того, губернатор сделал жест в адрес местных элит и получил лояльного союзника, обязанного ему этим назначением». А избрание вице-спикером Ивана Болдырева демонстрирует один из главных кадровых приоритетов Евгения Первышова — продвижение на руководящие посты ветеранов СВО, добавляет эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж