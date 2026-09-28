Пять человек погибли при пожаре на производстве петард в Ярославской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Опасность таких производств связана не только с самим возгоранием, но и с обращением с большими объемами взрывоопасных материалов. В расследовании взрыва на предприятии «Пиро-Росс» следствие указывало на системные нарушения требований промышленной безопасности; среди обстоятельств дела называлось хранение пяти тонн дымного ружейного пороха в разделенном складском помещении.

В деле «Пиро-Росс» на руководителей предприятия были возложены обязанности по контролю за соблюдением требований промышленной безопасности, безопасных условий труда, технологического процесса производства и надлежащих условий хранения взрывчатых веществ и порохов. Следствие считало их ответственными за игнорирование нарушений.