МКБ сможет проводить сделки с акциями, принадлежащими британской Sova Capital

Московский кредитный банк (МКБ) сможет проводить сделки с акциями российских компаний, которые принадлежат британской инвестиционной компании Sova Capital Limited. Эти операции влекут за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения некоторыми ценными бумагами. Такое распоряжение 28 сентября подписал президент России Владимир Путин.

В документе указано, что меры приняты «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В списке акционерных обществ указаны 34 организации. В их числе «Россети» (1,048 млрд акций), «Газпром» (2,7 млн акций), «Мосэнерго» (1,078 млн акций), «АЛРОСА» (138,5 тыс. акций).

Sova Capital Limited создана в 2007 году. Компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе, у нее не было российской лицензии. В начале 2018 года под старым названием Otkritie Capital International Limited ее приобрела у «Открытие Холдинга» дочерняя кипрская компания концерна «Россиум» Романа Авдеева. Сумма сделки составила 18,97 млрд руб., писал «Ъ».

В 2022 году в Sova Capital Limited ввели специальный режим управления из-за проблем с ликвидностью. Через два года господин Авдеев передал принадлежащую ему долю в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова и полностью вышел из российских проектов и активов.