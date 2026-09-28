NUW.Store открывает второе пространство в Москве

Концепт-стор NUW.Store откроет второй магазин в Москве — на Ивановской горке на втором этаже бывшего Дома Челнокова. Магазин на «Флаконе» продолжит работу, так что новый адрес — лишь увеличение точек в столице. Он станет частью большого пространства, где мода соседствует с музыкой, искусством и едой: на первом этаже появятся кафе и бар, а на площадке планируют устраивать выставки, концерты и театральные постановки. В ассортименте магазина, как и в оригинальном проекте, будут мужская и женская одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и искусство. Задумано это как место встречи покупателей, дизайнеров, стилистов, художников и музыкантов, где можно разобраться в том, что носишь и слушаешь, познакомиться с новыми именами и остаться на одно из событий. О точной дате открытия, часах работы и программе NUW.Store сообщит в своих официальных каналах.

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