В ЕС введут обязательные кардиологические осмотры для молодежи

Еврокомиссия предложила всем странам ЕС ввести обязательный первичный кардиологический осмотр всех европейцев до 35 лет, сообщает Le Figaro. Согласно официальной статистике, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти и инвалидности в Европейском союзе, опережая рак. Ежегодно от них умирают 1,7 млн человек. Это почти треть всех смертей в ЕС, такие болезни, как инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность и т. д., затрагивают 62 млн человек.

Чтобы сократить число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, Евросоюз сделает ставку на усиление профилактики. Гражданам в возрасте от 35 до 64 лет предлагается проходить регулярные проверки не реже одного раза в пять лет. После 65 лет — каждые три-пять лет.

По словам еврокомиссара по здравоохранению Оливера Вархели, нужно помогать людям как можно раньше формировать здоровые привычки и выявлять риски, особенно на фоне курения, вейпинга, ожирения и низкой физической активности.

Екатерина Наумова