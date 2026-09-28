В ЕС введут обязательные кардиологические осмотры для молодежи
Еврокомиссия предложила всем странам ЕС ввести обязательный первичный кардиологический осмотр всех европейцев до 35 лет, сообщает Le Figaro. Согласно официальной статистике, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти и инвалидности в Европейском союзе, опережая рак. Ежегодно от них умирают 1,7 млн человек. Это почти треть всех смертей в ЕС, такие болезни, как инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность и т. д., затрагивают 62 млн человек.
Чтобы сократить число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, Евросоюз сделает ставку на усиление профилактики. Гражданам в возрасте от 35 до 64 лет предлагается проходить регулярные проверки не реже одного раза в пять лет. После 65 лет — каждые три-пять лет.
По словам еврокомиссара по здравоохранению Оливера Вархели, нужно помогать людям как можно раньше формировать здоровые привычки и выявлять риски, особенно на фоне курения, вейпинга, ожирения и низкой физической активности.
Предложенная схема должна работать не как диагностика уже возникшей болезни, а как систематический поиск отклонений до появления симптомов. После выявления проблем врачи смогут раньше скорректировать основные факторы риска, а тактику наблюдения выбирать с учетом категории сердечно-сосудистого риска.
Единого набора мер для всех пациентов недостаточно: риск зависит от возраста, пола, генетики, образа жизни и профессиональной деятельности. Поэтому практический смысл регулярных осмотров — не только в самом обследовании, но и в персональной оценке риска, которая помогает определить дальнейшее наблюдение и профилактику.