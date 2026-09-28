Компании поплатятся окладами

Искусственный интеллект, автоматизация труда и сокращения штата — бизнес пытается остановить падение доходов. При этом заработные платы работников, наоборот, растут. По данным Центра макроэкономических исследований «Сбера», доля окладов в ВВП уже больше, чем доля прибыли крупных и средних компаний, — она в первом полугодии упала на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Данные объясняют разрыв между потребительской и инвестиционной активностью, пишет “Ъ”. Зарплаты приходится поднимать не столько в качестве мотивации, сколько ради выживания, говорит президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:

«После первого полугодия 2025 года зарплаты подрастали. Но сейчас этот рост уже остановился. Основной фактор повышения выплат — людям просто сложно выживать на зарплаты, которые были в 2023 и 2024 годах. Инфляция заставляет людей просить повышения. Мы понимаем, что недвижимость и автомобили стоят бешеных денег. Куда ни посмотри, людям очень тяжело.

Если мы хотим удерживать сотрудников, которые хорошо работают, надо им помогать.

При этом прибыль компаний сокращается. В предприятиях, где она отрицательная, уже не будет роста зарплат. Мы, как правило, раз или два в год рассматриваем заработные платы и поднимаем их. Иногда делаем это в индивидуальном порядке. Также повышение зависит от города — в регионах бывают разные темпы роста выплат».

За последние четыре года рост зарплат в России обогнал производительность в шесть раз, пишет РБК. В первом полугодии 2026-го эффективность крупного и среднего бизнеса и вовсе снизилась на 0,5%. В то время как реальные оклады выросли на 6,5% год к году. За счет чего повышаются зарплаты, “Ъ FM” рассказал генеральный директор сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов:

«Сотрудников интересует собственная жизнь. Инфляция в стране разгоняется, растет и недовольство. Соответственно, работники требуют повышения зарплаты, и никуда не деться — приходится договариваться. Налоговые органы тоже давят: если официальные выплаты не соответствуют отрасли, регуляторы присылают уведомления об этом.

Предприниматели при всем достаточно мощно начинают оптимизировать процессы, подключая искусственный интеллект, сокращая штат.

Если раньше руководители могли позволить себе не замечать неоптимальности неэффективных сотрудников, то сейчас приходится резать косты. Уволил двух сотрудников, освободил 200 тыс. руб., поднял на 50 тыс. руб. двум другим работникам. Экономия — 150 тыс. руб.».

Рост зарплат стимулирует потребительский спрос, обращают внимание аналитики. А это, в свою очередь, может подтолкнуть ЦБ не снижать ключевую ставку. Минэкономразвития 24 сентября уже повысило прогноз по инфляции с 5,2% до 6,8%.

Анжела Гаплевская