Инвесторы приобрели 28 нижегородских ОКН в 2026 году

Предприниматели купили 28 нижегородских объектов культурного наследия (ОКН) в 2026 году, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Возросший интерес к историческим зданиям он связал с мерами господдержки: механизмом предоставления компенсационных земельных участков и субсидией на возмещение процентной ставки по кредиту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородскую практику реализации ОКН Егор Поляков представил участникам экспертной группы Агентства стратегических инициатив (АСИ). Работа по привлечению инвесторов для реставрации ОКН с 2026 года оценивается в национальном рейтинге АСИ. «Огромное значение имеет то, какую роль инвестор отводит историческому объекту. Потому что если объект используется под общественные или культурные функции, он становится достопримечательностью, местом притяжения туристов, жителей города»,— отметил Егор Поляков.

Как писал «Ъ-Приволжье», к 2030 году в Нижегородской области планируется восстановить 74 ОКН.

Владимир Зубарев