Путин продлил полномочия главы РФПИ Дмитриева еще на пять лет
Президент Владимир Путин продлил полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева еще на пять лет. Соответствующий указ подписан сегодня и вступит в силу 17 января 2027 года.
Кирилл Дмитриев
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
РФПИ создавался как государственный фонд с целью привлечения зарубежного капитала в экономику страны. Кирилл Дмитриев возглавляет его с момента основания в 2011 году.
С 2022 года РФПИ находится под санкциями. Европейским компаниям запрещено финансировать проекты, которые софинансирует фонд и его дочерние структуры. На данный момент РФПИ развивает сотрудничество со странами Ближнего Востока и Азии.
В разговоре с Владимиром Путиным в январе 2025 года Кирилл Дмитриев заявил, что за два года ему удалось привлечь в экономику России €36 млрд зарубежного капитала. Из них около €32,4 млрд поступили из дружественных стран. За все время работы РФПИ увеличил первоначальные вложения государства почти в 6 раз, уточнил он.
Сохранение Кирилла Дмитриева во главе РФПИ означает продолжение модели, в которой фонд может инвестировать не только с иностранными, но и с российскими партнерами, с одобрения наблюдательного совета. Ранее РФПИ мог соинвестировать только при как минимум паритетном объеме иностранных инвестиций.
В марте 2025 года сообщалось о подготовке РФПИ крупных проектов со странами Глобального Юга. Это связывает работу фонда не только с управлением уже действующими вложениями, но и с привлечением партнеров из государств, с которыми Россия наращивает сотрудничество.
В январе 2025 года Дмитриев говорил, что за два года РФПИ инвестировал в 100 проектов в инфраструктуре, промышленности и технологиях. Общий объем вложений составил более 2,3 трлн руб., причем на каждый рубль фонда пришлось по пять рублей партнеров.