ВСУ атаковали почтовые отделения в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три почтовых отделения в населенных пунктах Алешкинского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

По его словам, в одном помещении повредили крышу, еще одно здание почты снесли до основания, в еще одном — разбили кровлю и окна. Также под удар попали трансформаторы, питавшие водонапорную башню, электроподстанция и объекты связи.

Чиновник призвал местных жителей избегать массового скопления из-за участившейся «охоты на мирных» со стороны ВСУ.

«Без острой нужды не идите в места массового скопления односельчан, не подходите к упавшим дронам и снарядам, ничего не поднимайте с земли. Один неверный шаг сегодня может стать последним — берегите себя и близких, это самое дорогое, что у нас есть»,— добавил глава округа.

Александр Дремлюгин, Симферополь