Nvidia увеличила выкуп акций до $235 млрд

Американская Nvidia Corp. расширила программу buyback на $150 млрд — до $235 млрд. Это крупнейшее увеличение в истории компании. Исполнить программу планируется до конца 2028 финансового года, завершающегося в январе 2028-го.

«Рост Nvidia обеспечен платформенным сдвигом в сторону ИИ и ускоренных вычислений. Такой сдвиг бывает раз в поколение, — заявил основатель и глава компании Дженсен Хуан. — Расширение программы отражает нашу уверенность в будущем потенциале в долгосрочной перспективе».

Ранее сегодня Nvidia анонсировала новую платформу — Open Agent Safety Platform — для безопасной работы ИИ-агентов. Она включает две системы OpenShell и Sentry. Первая контролирует действия агентов. Вторая изолирует их на аппаратном уровне за миллисекунды. На платформу интегрировали более 100 организаций, включая Anthropic, Microsoft, SpaceX, Perplexity и Hugging Face.