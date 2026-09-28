Nvidia увеличила выкуп акций до $235 млрд
Американская Nvidia Corp. расширила программу buyback на $150 млрд — до $235 млрд. Это крупнейшее увеличение в истории компании. Исполнить программу планируется до конца 2028 финансового года, завершающегося в январе 2028-го.
«Рост Nvidia обеспечен платформенным сдвигом в сторону ИИ и ускоренных вычислений. Такой сдвиг бывает раз в поколение, — заявил основатель и глава компании Дженсен Хуан. — Расширение программы отражает нашу уверенность в будущем потенциале в долгосрочной перспективе».
Ранее сегодня Nvidia анонсировала новую платформу — Open Agent Safety Platform — для безопасной работы ИИ-агентов. Она включает две системы OpenShell и Sentry. Первая контролирует действия агентов. Вторая изолирует их на аппаратном уровне за миллисекунды. На платформу интегрировали более 100 организаций, включая Anthropic, Microsoft, SpaceX, Perplexity и Hugging Face.
Расширение программы увеличивает объем капитала, который Nvidia Corp. может направить на возврат акционерам, но не означает, что вся сумма уже выплачена. За первые девять месяцев 2026 финансового года компания Nvidia вернула акционерам $37 млрд через выкуп акций и дивиденды, а на конец третьего квартала в рамках прежнего разрешения оставалось $62,2 млрд.
Финансовые результаты дают ориентир для оценки масштаба обязательства: во втором квартале 2027 финансового года Nvidia получила $96,2 млрд выручки и $59,7 млрд чистой прибыли. Однако чистая прибыль сама по себе не раскрывает, за счет каких денежных потоков и в каком темпе будет исполняться программа до 2028 года.