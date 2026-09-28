Нижегородский АПК увеличил экспорт на 46,7% за восемь месяцев

Объем экспортных поставок продукции нижегородского агропромышленного комплекса в январе—августе 2026 года увеличился по сравнению с восемью месяцами прошлого года на 46,7%. Об этом сообщили в минсельхозе Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Продукция нижегородского АПК экспортируется в 34 государства, основными партнерами выступают Китай, Индия, Азербайджан, Казахстан и Беларусь, напомнили в министерстве.

При этом объем экспорта молочной продукции увеличился на 80%, масложировой продукции — на 70,3%, мясной — на 47,3%, зерновых культур — на 46,9%, отмечается в сообщении.

Владимир Зубарев