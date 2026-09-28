Путин разрешил продажу российской дочки Western Union компании «Софтэкс»

Президент России Владимир Путин разрешил компании «Софтэкс» купить 100% долей в российской дочке Western Union (НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»). Решение принято «из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций», следует из распоряжения.

Western Union — это американская компания, занимающаяся международными денежными переводами. Российское юрлицо платежной системы входит в реестр ЦБ и было зарегистрировано им в марте 1994 года. Ее уставный капитал составляет 42,9 млн руб.

Как писал «Ъ», на долю компании приходилось около 40% трансграничных денежных переводов в России. В марте 2022 года Western Union объявила о приостановке работы в России.