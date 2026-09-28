Путин разрешил продажу российской дочки Western Union компании «Софтэкс»
Президент России Владимир Путин разрешил компании «Софтэкс» купить 100% долей в российской дочке Western Union (НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»). Решение принято «из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций», следует из распоряжения.
Western Union — это американская компания, занимающаяся международными денежными переводами. Российское юрлицо платежной системы входит в реестр ЦБ и было зарегистрировано им в марте 1994 года. Ее уставный капитал составляет 42,9 млн руб.
Как писал «Ъ», на долю компании приходилось около 40% трансграничных денежных переводов в России. В марте 2022 года Western Union объявила о приостановке работы в России.
Продажа происходит после того, как Western Union в марте 2022 года свернула работу в России: переводы через сайт и приложение уже не действовали, в физических точках возникали перебои, а НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» подала в ЦБ заявление об исключении из реестра операторов платежных систем с 24 марта 2022 года. Поэтому смена владельца касается российской структуры, чей прежний статус и операционная деятельность уже были поставлены под вопрос уходом международной системы.
Работу Western Union в России ограничивала и зависимость от Сбербанка: через его отделения и приложение проходило около 80% местного бизнеса системы. В марте 2022 года американским финансовым организациям предписали блокировать корреспондентские счета Сбербанка и не принимать связанные с ним операции, что совпало по срокам с уходом Western Union. Еще в феврале 2022 года компания объясняла прекращение внутрироссийских операций их низкой востребованностью и заявляла о фокусе на трансграничных переводах.