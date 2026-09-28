На Кубани прокуратура просит изъять имущество директора геронтологического центра
В Краснодарском крае суд рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход РФ имущества директора государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Лабинский дом социального обслуживания» (геронтологический центр) Владимира Ансимова, его родственников и доверенных лиц. Информация опубликована на сайте районного суда. В иске идет речь о 22 объектах недвижимости и денежных средствах в сумме 120 млн руб.
По данным надзорного ведомства, Владимир Ансимов нарушал запрет на предпринимательскую деятельность, установленный для государственных служащих. Как стало известно в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, руководитель ГБУ «Лабинский дом социального обслуживания» Ансимов занимался строительством коммерческой надвижимости. Полученную прибыль, как считает прокуратура, чиновник вкладывал в покупку имущества для своих близких. При этом стоимость активов родственников господина Ансимова существенно превышает подтвержденный доход семьи.
Проверка установила, что часть имущества Владимира Ансимова и его родственников в последнее время была продана. Надзорное ведомство требует от ответчиков денежный эквивалент в объеме 120 млн руб.
Обращение имущества в доход государства в таких исках возможно только в отношении активов, приобретенных на неподтвержденные средства. Это означает, что значение имеет прямая связь конкретного имущества с доходами, происхождение которых нельзя подтвердить, а не сам факт его приобретения в период работы руководителя.
Проверки доходов и расходов граждан, которые могут привести к таким искам, проводятся органами прокуратуры и касаются исключительно государственных служащих и депутатов, чьи действия регламентированы законодательством.
В российском законодательстве существует презумпция недобросовестности доходов, которые не подтверждены декларациями. Генпрокуратура может обосновывать своевременность иска о конфискации имущества, приобретенного в разное время, ссылаясь на статью 208 Гражданского кодекса РФ, согласно которой исковая давность не распространяется на требования о защите нематериальных благ, к которым относится борьба с коррупцией.