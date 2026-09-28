На Кубани прокуратура просит изъять имущество директора геронтологического центра

В Краснодарском крае суд рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход РФ имущества директора государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Лабинский дом социального обслуживания» (геронтологический центр) Владимира Ансимова, его родственников и доверенных лиц. Информация опубликована на сайте районного суда. В иске идет речь о 22 объектах недвижимости и денежных средствах в сумме 120 млн руб.

По данным надзорного ведомства, Владимир Ансимов нарушал запрет на предпринимательскую деятельность, установленный для государственных служащих. Как стало известно в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, руководитель ГБУ «Лабинский дом социального обслуживания» Ансимов занимался строительством коммерческой надвижимости. Полученную прибыль, как считает прокуратура, чиновник вкладывал в покупку имущества для своих близких. При этом стоимость активов родственников господина Ансимова существенно превышает подтвержденный доход семьи.

Проверка установила, что часть имущества Владимира Ансимова и его родственников в последнее время была продана. Надзорное ведомство требует от ответчиков денежный эквивалент в объеме 120 млн руб.

Анна Перова, Краснодар