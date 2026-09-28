Константин Пашков вошел в число кандидатов на пост главы Минтранса
На пост министра транспорта России рассматриваются две кандидатуры: первый заместитель главы ведомства Константин Пашков и директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков, сообщили три источника «Ъ».
Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства транспорта РФ
Обсуждение кандидатур на пост министра транспорта началось в связи с тем, что глава ведомства Андрей Никитин, по словам собеседников «Ъ», может пойти на повышение и занять должность заместителя председателя правительства России. Пост вице-премьера стал вакантным после того, как Виталий Савельев ушел из правительства в Госдуму.
Указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера президент России Владимир Путин подписал 28 сентября. В документе отмечалось, что господин Савельев ушел с поста замглавы правительства «в связи с его избранием депутатом Государственной думы».
Андрей Никитин возглавил Минтранс недавно: 10 февраля 2025 года он был назначен заместителем министра транспорта и куриовал цифровую трансформацию, информатизацию и автоматизацию транспортного комплекса. Отмечалось также, что он больше предшественника занимался беспилотниками — еще будучи главой Новгородской области, он там налаживал экспериментальную работу с ними.
Сама должность вице-премьера, отвечающего за транспорт, появилась недавно: Виталий Савельев занял этот пост в 2024 году, а до него отдельной позиции вице-премьера по транспорту в структуре правительства не существовало. Возможная перестановка поэтому касается не только руководства самого министерства, но и относительно новой конфигурации транспортной повестки между ведомством и правительственным куратором.