Константин Пашков вошел в число кандидатов на пост главы Минтранса

На пост министра транспорта России рассматриваются две кандидатуры: первый заместитель главы ведомства Константин Пашков и директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков, сообщили три источника «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства транспорта РФ Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства транспорта РФ

Обсуждение кандидатур на пост министра транспорта началось в связи с тем, что глава ведомства Андрей Никитин, по словам собеседников «Ъ», может пойти на повышение и занять должность заместителя председателя правительства России. Пост вице-премьера стал вакантным после того, как Виталий Савельев ушел из правительства в Госдуму.

Указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера президент России Владимир Путин подписал 28 сентября. В документе отмечалось, что господин Савельев ушел с поста замглавы правительства «в связи с его избранием депутатом Государственной думы».

Айгуль Абдуллина