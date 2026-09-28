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Швейцарская Roche создаст автономные исследовательские ИИ-лаборатории

Одна из крупнейших фармацевтических групп мира швейцарская Roche приступила к строительству автономных лабораторий на базе ИИ для ускорения исследований и разработок, сообщает Reuters.

Как отметила на встрече с инвесторами исполнительный вице-президент по исследованиям Roche Авив Регев, компания стремится к «ИИ-независимости». Создание таких лабораторий сэкономит 2 млрд швейцарских франков (€2,1 млрд), которые будут использованы для повышения производительности операций компании уже в 2026 году.

Roche отмечает растущие показатели успешности клинических испытаний — с 65% в 2025 году до примерно 80% в 2026 году. С четвертого квартала 2025 года 40% решений по разработке новых лекарственных препаратов уже было принято с учетом ИИ.

Екатерина Наумова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ключевой механизм автономных ИИ-лабораторий — автоматизация ранних этапов разработки лекарств, включая поиск терапевтических мишеней, виртуальный скрининг соединений, а также проектирование молекул и планирование клинических исследований. В частности, виртуальный скрининг позволяет перебирать соединения из обширных баз данных для выявления кандидатов, способных взаимодействовать с белком, связанным с конкретным заболеванием.

Отраслевые оценки показывают, что применение таких ИИ-инструментов может двукратно сократить затраты и сроки на ранних стадиях разработки. Кроме того, использование генеративного ИИ способно уменьшить объем документальной работы не менее чем на 25%.

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