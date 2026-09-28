Путин передал активы Metro Cash&Carry во временное управление

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Режим временного управления не означает конфискацию или немедленную смену собственника: формально он обратим. При этом, по оценке юриста, на практике такая схема обычно становится промежуточным этапом перед продажей бизнеса, сделки по которой заключались через шесть—восемь месяцев.

Похожая последовательность была применена к российскому бизнесу Danone: в июле 2023 года его акции передали во временное управление Росимущества, в марте 2024 года управление отменили, а в мае компания сообщила о продаже бизнеса «Вамин Р». Для Metro Cash&Carry это означает сохранение формального статуса прежнего владельца при возникновении сценария последующей сделки с российским бизнесом.