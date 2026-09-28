Нижегородская полиция задержала уроженца Казахстана по линии Интерпола

Нижегородские полицейские задержали в Ивановской области уроженца Казахстана, объявленного в международный розыск по инициативе Интерпола. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На родине в отношении фигуранта расследуется уголовное дело о мошенничестве: по данным следствия, он получил от потерпевшего 28,4 млн тенге (эквивалент 5,5 млн руб.) в качестве инвестиции в бизнес и скрылся. Некоторое время он жил на территории религиозных объектов в Нижегородской области, а позднее покинул регион и был задержан в Ивановской области. Там его поместили в следственный изолятор.

Сейчас принимаются меры по экстрадиции фигуранта в Казахстан, где ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев