Наблюдения за кампанией 2026 года позволяют зафиксировать главную тенденцию: время популизма прошло. Он просто не работает в современных условиях. Об этом говорят результаты партии «Справедливая Россия», потерявшей десять мест в Госдуме и еле набравшей 5-процентный барьер. Такой исход был предсказуем еще пару лет назад, когда классические эсеры начали избавляться от «патриотов» и «заправдинцев» в своих рядах. В нескольких регионах произошли полноценные расколы и болезненные истории со сменой лидеров. Избавлялись от людей идейных, а, следовательно, они там были не нужны. Идеи подменили популизмом, причем поверхностным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация бокса Саратовской области / Коммерсантъ Фото: Федерация бокса Саратовской области / Коммерсантъ

Логика простая: недовольство системой ЖКХ выливается в сбор подписей против повышения тарифов. Правда, в некоторых регионах собранные подписи так и не дошли в руки Правительства. Одним из таких регионов является Саратовская область.

К этому добавляются и другие наблюдения. «СР» разместила свои баннеры по всей Саратовской области, выпускала большое количество постов и новостей об очередных праздничных мероприятиях или возложении гвоздик. На каждой улице можно было встретить желтый баннер, а у каждого памятника — эсеровские гвоздики. Только на кого это было рассчитано — неизвестно. Обычного избирателя волнуют в 2026 году совсем другие вещи и вопросы. Но с ними никто не разговаривал: за множеством публикаций о торжественно-памятных мероприятиях не обнаружилось ни одного эпизода реальной полевой работы. Встречи с избирателями практически не проводились — региональная повестка осталась без внимания.

Фактически вся избирательная кампания была направлена на восхваление одного человека, причем прямолинейно, без хитроумных комбинаций.

Лозунг «ЕР» «Верьте только делам» оказался созвучен всей ситуации. Городу подарили масштабные инфраструктурные проекты. Город это видит и благодарен. Масштаб личности того или иного политика чувствуется не через информационный спам, а через реальные дела и поступки.

С лозунгами у эсеров проблем нет, кроме стилистических. С поступками и подвигами сложнее. С таким подходом результат прошедшей кампании оказался предсказуемым. Его признает и Сергей Миронов, открыто заявивший о внутренних сбоях и ошибках внутри партии. Он анонсировал некие кадровые решения.