Космический корабль Starship вышел на орбиту после отказа двигателя

Составлено ИИ-Ассистентъ

Первый полет Starship не предполагал выхода на стабильную орбиту. По плану, после разделения ступеней аппарат должен был подняться выше линии Кармана, затем отключить двигатели, вернуться в атмосферу и приводниться к северо-западу от Гавайев. Катастрофа произошла на этапе разделения ступеней, прервав эту последовательность.

В SpaceX заявляли, что информация, полученная в ходе первого запуска, должна помочь повысить надежность ракеты. В последующих испытаниях, в частности в ноябре 2024 года, отрабатывались возврат ускорителя, повторный запуск двигателя и теплозащита.