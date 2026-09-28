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Космический корабль Starship вышел на орбиту после отказа двигателя

Космический корабль Starship, создаваемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс, смог выйти на орбиту Земли во время тестового запуска после отказа одного из двигателей.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Первый полет Starship не предполагал выхода на стабильную орбиту. По плану, после разделения ступеней аппарат должен был подняться выше линии Кармана, затем отключить двигатели, вернуться в атмосферу и приводниться к северо-западу от Гавайев. Катастрофа произошла на этапе разделения ступеней, прервав эту последовательность.

В SpaceX заявляли, что информация, полученная в ходе первого запуска, должна помочь повысить надежность ракеты. В последующих испытаниях, в частности в ноябре 2024 года, отрабатывались возврат ускорителя, повторный запуск двигателя и теплозащита.

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