Космический корабль Starship вышел на орбиту после отказа двигателя
Космический корабль Starship, создаваемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс, смог выйти на орбиту Земли во время тестового запуска после отказа одного из двигателей.
Первый полет Starship не предполагал выхода на стабильную орбиту. По плану, после разделения ступеней аппарат должен был подняться выше линии Кармана, затем отключить двигатели, вернуться в атмосферу и приводниться к северо-западу от Гавайев. Катастрофа произошла на этапе разделения ступеней, прервав эту последовательность.
В SpaceX заявляли, что информация, полученная в ходе первого запуска, должна помочь повысить надежность ракеты. В последующих испытаниях, в частности в ноябре 2024 года, отрабатывались возврат ускорителя, повторный запуск двигателя и теплозащита.