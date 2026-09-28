В Чувашии с 1 октября изменят коммунальные тарифы

Тарифы на коммунальные услуги в Чувашии изменятся с 1 октября 2026 года, сообщил на еженедельной планерке под руководством Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Сергея Артамонова, Сергей Егоров. Июльскую индексацию перенесли на октябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cлева направо: руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики Виктор Кочетков , руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров

Фото: Правительство Чувашии Cлева направо: руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики Виктор Кочетков , руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров

Фото: Правительство Чувашии

Электроэнергия для жителей городов подорожает с 5,03 до 5,60 руб. за 1 кВт/ч, для сельских жителей — с 3,52 до 3,92 руб. Цена газа вырастет с 8,30 до 9,11 руб. за куб. м.

Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами составит 139,55 руб. для жителей многоквартирных домов и 149,85 руб. для жителей индивидуальных домов. В республике действуют единые тарифы на газ, электроэнергию и обращение с ТКО, стоимость остальных услуг зависит от муниципалитета.

«В Чувашской Республике действует взвешенная тарифная политика, которая учитывает интересы как жителей, так и ресурсоснабжающих организаций. По оценке специалистов, сегодня в республике установлены одни из самых низких тарифов на коммунальные услуги среди других регионов Приволжского федерального округа», – отметил Сергей Егоров.

Сегодня в Чувашии зафиксирована самая низкая плата по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также жители республики платят меньше за газ, отопление (13 место среди 14 субъектов ПФО), электроснабжение (12 место) и водоснабжение (11 место). Горячее водоснабжение занимает 10 место, водоотведение – 9 место в ПФО.

По расчетам Сергея Егорова, для одиноко проживающего человека в двухкомнатной квартире площадью 54 кв. м с индивидуальным отоплением в Новочебоксарске коммунальные расходы в среднем увеличатся на 626,14 руб. Итоговая сумма зависит от набора и объема потребляемых услуг, числа жильцов и площади жилья.

В Чебоксарах и Новочебоксарске действует ценовая зона теплоснабжения. Госслужба Чувашии по тарифам устанавливает предельный уровень цены на тепловую энергию, однако фактическая цена значительно ниже него, поэтому плата вырастет на меньший процент.

Индексация коммунальных тарифов в 2026 году проходит в два этапа. С 1 января они изменились из-за изменения ставки НДС, второй этап состоится 1 октября.

Отдельные категории граждан могут получить социальную поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг. За восемь месяцев этого года ее получили более 272 тыс. человек, общая сумма выплат превысила 1,38 млрд руб. Обратиться за льготой можно в отделы социальной защиты по месту жительства, МФЦ или через портал «Госуслуги».