В Ульяновске начался отопительный сезон

В Ульяновске 28 сентября официально стартовал отопительный сезон для объектов социальной сферы. По информации городского управления ЖКХ на 16:00, за первый день к теплоносителю удалось подключить 9% зданий соцкультбыта. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первыми тепло получили больницы с постоянным пребыванием пациентов. Всего в городе насчитывается более 600 зданий соцкультбыта. Сегодняшний поэтапный запуск в детские сады, школы и учреждения культуры нужен для выстраивания гидравлического режима.

«Это необходимо, чтобы в начале октября при возможном резком похолодании максимально быстро подать отопление в жилой фонд и затем спокойно заниматься регулировкой внутридомовых сетей», — прокомментировал ситуацию глава Ульяновска Александр Болдакин.

В администрации уточнили, что массовый пуск тепла в жилой фонд запланирован на начало октября. До этого момента управляющие компании должны завершить наладку внутридомовых систем. Ожидается, что после прогрева первых 9% объектов темпы подключения к сетям значительно возрастут.

Георгий Портнов