Движение в Нижнем Новгороде в выходные перекроют ради марафона

Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода 3 и 4 октября, сообщили в мэрии. В выходные в городе состоится беговой «Марафон Нижний Новгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ограничения вводятся с 22:00 субботы до 16:00 воскресенья на Волжской набережной, улицах Бетанкура, Совнаркомовской, Самаркандской, Керченской, Советской, а также на Канавинском мосту. Движение транспорта временно запретят на Похвалинском съезде, Черниговской улице, Благовещенской площади, Нижневолжской набережной, в Красной Слободе, на набережной Гребного канала и Казанском съезде.

Объезд организуют по прилегающим улицам. Транспортные средства, оставленные в зоне действия ограничений, будут эвакуировать.

Владимир Зубарев